Новости Японии. Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как информируют местные СМИ, неизвестный мужчина кинул в сторону политика предмет, похожий на сигнальную ракету. Полицейским удалось сразу же задержать молодого человека. А через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.