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Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв

15 апреля 2023 07:24
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Новости Японии. Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв-1

Как информируют местные СМИ, неизвестный мужчина кинул в сторону политика предмет, похожий на сигнальную ракету. Полицейским удалось сразу же задержать молодого человека. А через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.

Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв-4

По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал. Как считают многие политологи, взрыв связан с предвыборной кампанией в местные органы власти. Премьер-министр Японии должен был выступить в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии.

# Взрыв # Новости Японии # Фотофакт

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