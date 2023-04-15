Новости Японии. Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Во время выступления премьер-министра Японии прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Вакаяма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как информируют местные СМИ, неизвестный мужчина кинул в сторону политика предмет, похожий на сигнальную ракету. Полицейским удалось сразу же задержать молодого человека. А через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым.
По предварительной информации, при инциденте никто, включая политика, не пострадал. Как считают многие политологи, взрыв связан с предвыборной кампанией в местные органы власти. Премьер-министр Японии должен был выступить в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии.