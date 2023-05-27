Sohu: российское ядерное оружие в Беларуси вызывает тревогу и страх в Киеве

Российское ядерное оружие в Беларуси вызывает тревогу и страх в Украине. Об этом сообщает китайский портал Sohu, пишет РИА Новости. Это указывает на возможную конкуренцию между Россией и НАТО, принимая во внимание развертывание США ядерных боеголовок на базах своих стран-союзников в Европе, пишет автор.

Кроме того, решение Москвы и Минска имеет сдерживающее значение для Киева, особенно если учесть непосредственную близость украинской столицы к белорусской границе.

Западу не нравится эта ситуация, но он не может действовать активно, за исключением критических высказываний и бессодержательных запугиваний. С получением российского ядерного оружия Беларусь становится еще могущественнее, и НАТО не осмелится на опрометчивые поступки, заключает издание.