Бойцы РФ взяли в плен две группы украинских войск на Донбассе

Бойцам Южной группы войск РФ удалось взять в плен две группы украинских военнослужащих на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного, участвовавшего в операции.

Одна из групп состояла из более десятка бойцов, которые являлись солдатами 81-й бригады Вооруженных сил Украины. Как уточнил российский военный, ВСУ были взяты в плен в окрестностях Белогоровки.

Ранее, в начале мая, помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, заявил, что его подразделения при участии бойцов Южной группы войск пробрались в промзону, где добывается известняк, под Белогоровкой на Кременском направлении в Донбассе. По словам Алаудинова, украинская сторона понесла ощутимые потери на Кременском участке.

Бои за Белогоровку продолжаются.