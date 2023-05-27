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Бойцы РФ взяли в плен две группы украинских войск на Донбассе

27 мая 2023 10:22
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Бойцам Южной группы войск РФ удалось взять в плен две группы украинских военнослужащих на Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного, участвовавшего в операции.

Одна из групп состояла из более десятка бойцов, которые являлись солдатами 81-й бригады Вооруженных сил Украины. Как уточнил российский военный, ВСУ были взяты в плен в окрестностях Белогоровки. 

Ранее, в начале мая, помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов, заявил, что его подразделения при участии бойцов Южной группы войск пробрались в промзону, где добывается известняк, под Белогоровкой на Кременском направлении в Донбассе. По словам Алаудинова, украинская сторона понесла ощутимые потери на Кременском участке.

Бои за Белогоровку продолжаются.

# Война в Украине

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