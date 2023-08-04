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Во Владивостоке фура на полном ходу протаранила около 20 автомобилей

04 августа 2023 13:43
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Новости России. Крупное ДТП во Владивостоке. Фура на полном ходу протаранила около 20 автомобилей. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Владивостоке фура на полном ходу протаранила около 20 автомобилей-1

Водитель потерял управление и врезался в дерево. Другие машины развернуло и разбросало в стороны, кто-то влетел в столб. По сообщениям очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Официально информации по этому пункту пока нет. На месте происшествия работает бригада скорой помощи.

# Авария # Новости России # Фотофакт

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