Новости России. Крупное ДТП во Владивостоке. Фура на полном ходу протаранила около 20 автомобилей. По предварительной информации, у большегруза отказали тормоза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель потерял управление и врезался в дерево. Другие машины развернуло и разбросало в стороны, кто-то влетел в столб. По сообщениям очевидцев, в результате аварии никто не пострадал. Официально информации по этому пункту пока нет. На месте происшествия работает бригада скорой помощи.