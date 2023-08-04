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Минобразования определило даты каникул на 2023-2024 учебный год

04 августа 2023 13:41
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В  2023/2024 году, согласно информации Министерства образования Республики Беларусь, организация процесса преподавания будет разбита на четверти в следующие временные периоды:

  • Первая четверть – с 1 сентября 2023 года по 28 октября 2023 года;
  • Вторая четверть – с 8 ноября 2023 года по 23 декабря 2023 года;
  • Третья четверть – с 8 января 2024 года по 23 марта 2024 года;
  • Четвертая четверть – с 1 апреля 2024 года по 31 мая 2024 года.

В течение учебного года также будут предусмотрены следующие каникулы:

  • Осенние – 10 дней с 29 октября по 7 ноября 2023 года включительно;
  • Зимние – 15 дней с 24 декабря 2023 года по 7 января 2024 года  включительно;
  • Весенние – 8 дней с 24 марта по 31 марта 2024 г.  включительно;
  • Летние – 92 дня с 1 июня по 31 августа 2024 года.

Для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, летние каникулы продлятся 81 день с 12 июня 2024 года по 31 августа 2024 года.

Следует также отметить, что для обучающихся I-II классов (а также III класса для учеников с особенностями психофизического развития, получающих образование на первой ступени среднего общего образования в течение пяти лет) в третий период будут проведены дополнительные каникулы с 19 февраля 2024 года по 25 февраля 2024 года продолжительностью 7 дней.
 

# Международная политика

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