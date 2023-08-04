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В Словении началась эвакуация жителей из-за наводнений

04 августа 2023 13:34
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Новости Словении. Проливные дожди обрушились на Словению и стали причиной наводнений. Из-за непогоды 16 тысяч местных остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении началась эвакуация жителей из-за наводнений-1

В отдельных районах нарушено движение транспорта. Началась эвакуация жителей. По земле и даже воде добраться до людей получается не всегда. Поэтому в работе спасателей задействованы вертолеты. Власти Словении заявили, что при необходимости помогать с эвакуацией и устранением последствий наводнений будет армия. Свои прогнозы сделали метеорологи. Специалисты отмечают, что дожди продлятся в стране еще как минимум сутки, а позже перекинутся на Хорватию.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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