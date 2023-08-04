В Словении началась эвакуация жителей из-за наводнений

В отдельных районах нарушено движение транспорта. Началась эвакуация жителей. По земле и даже воде добраться до людей получается не всегда. Поэтому в работе спасателей задействованы вертолеты. Власти Словении заявили, что при необходимости помогать с эвакуацией и устранением последствий наводнений будет армия. Свои прогнозы сделали метеорологи. Специалисты отмечают, что дожди продлятся в стране еще как минимум сутки, а позже перекинутся на Хорватию.