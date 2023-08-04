ВСУ потеряли более 43 тысяч бойцов с начала контрнаступления

С начала контрнаступления, в июне-июле текущего года, по данным Министерства обороны РФ, потери армии Украины составили более 43 тыс. человек, пишет РИА Новости.

Эти потери учитывают военнослужащих, павших в ходе боевых действий, и не берут в расчет раненых, вывезенных в лечебные учреждения Украины и других государств, зарубежных наемников и бойцов, уничтоженных высокоточным оружием в тыловых районах.

Также отмечается, что за время спецоперации российские войска уничтожили 458 самолетов, 245 вертолетов, 5496 БПЛА и другой военной техники.