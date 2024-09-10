Прямой эфир

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек

10 сентября 2024 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наводнения, оползни, многочисленные жертвы: тайфун «Яги» продолжает бушевать во Вьетнаме. В списках погибших уже порядка 60 человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек-2

«Яги» неспроста назвали самым мощным штормом в Азии в 2024 году. Он атаковал несколько стран: ранее в плену стихии оказались Филиппины и Китай, но именно во Вьетнаме тайфун задержался. С его приходом на регионы обрушились ливни, затопившие несколько регионов. Один из городов на северо-востоке страны с населением 400 тысяч человек почти полностью ушел под воду. Десятки тысяч жителей были эвакуированы из прибрежных населенных пунктов на севере Вьетнама. Синоптики не берутся прогнозировать, когда они смогут вернуться в свои дома. Разрушениям нет числа: шторм оставляет за собой руины. 

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек-4

В результате обрушения моста пропавшими без вести числятся 13 человек. В реку вместе с частью конструкции рухнули десять машин и два скутера. На месте ЧП продолжается масштабная поисково-спасательная операция. К работам привлекли армейские подразделения. Им поручено в кратчайшие сроки соорудить понтонную переправу.

# тайфун # Ураган

Другие новости рубрики

Все новости
В британском агентстве по борьбе с преступностью зафиксировали массовую утечку кадров
10 сентября 2024 16:53

В британском агентстве по борьбе с преступностью зафиксировали массовую утечку кадров

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ
10 сентября 2024 14:50

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ

Массовая акция протеста шахтёров и энергетиков проходит в Варшаве
10 сентября 2024 14:29

Массовая акция протеста шахтёров и энергетиков проходит в Варшаве