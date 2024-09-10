Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек

«Яги» неспроста назвали самым мощным штормом в Азии в 2024 году. Он атаковал несколько стран: ранее в плену стихии оказались Филиппины и Китай, но именно во Вьетнаме тайфун задержался. С его приходом на регионы обрушились ливни, затопившие несколько регионов. Один из городов на северо-востоке страны с населением 400 тысяч человек почти полностью ушел под воду. Десятки тысяч жителей были эвакуированы из прибрежных населенных пунктов на севере Вьетнама. Синоптики не берутся прогнозировать, когда они смогут вернуться в свои дома. Разрушениям нет числа: шторм оставляет за собой руины.