Во Вьетнаме из-за тайфуна «Яги» погибли порядка 60 человек

Наводнения, оползни, многочисленные жертвы: тайфун «Яги» продолжает бушевать во Вьетнаме. В списках погибших уже порядка 60 человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводнения, оползни, многочисленные жертвы: тайфун «Яги» продолжает бушевать во Вьетнаме. В списках погибших уже порядка 60 человек. Почти столько же числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Яги» неспроста назвали самым мощным штормом в Азии в 2024 году. Он атаковал несколько стран: ранее в плену стихии оказались Филиппины и Китай, но именно во Вьетнаме тайфун задержался. С его приходом на регионы обрушились ливни, затопившие несколько регионов. Один из городов на северо-востоке страны с населением 400 тысяч человек почти полностью ушел под воду. Десятки тысяч жителей были эвакуированы из прибрежных населенных пунктов на севере Вьетнама. Синоптики не берутся прогнозировать, когда они смогут вернуться в свои дома. Разрушениям нет числа: шторм оставляет за собой руины.
В результате обрушения моста пропавшими без вести числятся 13 человек. В реку вместе с частью конструкции рухнули десять машин и два скутера. На месте ЧП продолжается масштабная поисково-спасательная операция. К работам привлекли армейские подразделения. Им поручено в кратчайшие сроки соорудить понтонную переправу.