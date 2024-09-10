В британском агентстве по борьбе с преступностью зафиксировали массовую утечку кадров

Под угрозу поставлена его способность бороться с перевозкой нелегальных мигрантов и другой организованной преступностью, уровень которой в королевстве стабильно высок. К тому же нуждается агентство не только в специалистах, но и финансах. Из-за нехватки средств и кадров оно фактически поставлено на колени. При этом премьер Британии проблемы как будто не замечает. К тому же в стране критически не хватает места для размещения осужденных. В связи с этим власти приняли решение выпускать преступников на свободу, включая самых опасных. Под «вынужденную амнистию» попадают те, кто отбыл порядка 40 % своего срока.