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Массовая акция протеста шахтёров и энергетиков проходит в Варшаве

10 сентября 2024 14:29
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В Варшаве проходит массовая акция протеста шахтеров и работников электростанций. Тысячи людей прошли по улицам польской столицы и собрались возле здания Министерства госимущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют повышения зарплат на 15 %, а главное, чтобы правительство представило план перехода страны на так называемую зеленую энергетику. Перед лицом этих изменений демонстранты опасаются потерять свою работу из-за закрытия угольных электростанций и шахт. Профсоюзы – организаторы акции рассчитывают, что к ним на встречу выйдут представители правительства и расскажут о том, какое будущее ждет отрасль. Митинг проходит под пристальным наблюдением полиции, но она пока не вмешивается в происходящее.

Массовая акция протеста шахтёров и энергетиков проходит в Варшаве-2

Зеленая политика – дорогое удовольствие для Польши. Даже неподъемное с учетом военных расходов страны. Но спонсоры этого проекта все же нашлись. Евросоюз одобрил программу помощи, в рамках которой Варшава получит 300 миллионов евро на реализацию плана. Он предполагает, в том числе закрытие «грязных» шахт и угольных электростанций.

# Акции протеста

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