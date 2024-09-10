Массовая акция протеста шахтёров и энергетиков проходит в Варшаве

В Варшаве проходит массовая акция протеста шахтеров и работников электростанций. Тысячи людей прошли по улицам польской столицы и собрались возле здания Министерства госимущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они требуют повышения зарплат на 15 %, а главное, чтобы правительство представило план перехода страны на так называемую зеленую энергетику. Перед лицом этих изменений демонстранты опасаются потерять свою работу из-за закрытия угольных электростанций и шахт. Профсоюзы – организаторы акции рассчитывают, что к ним на встречу выйдут представители правительства и расскажут о том, какое будущее ждет отрасль. Митинг проходит под пристальным наблюдением полиции, но она пока не вмешивается в происходящее.