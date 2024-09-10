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Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ

10 сентября 2024 14:50
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По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, американский лидер Джо Байден обсудит с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером возможность предоставления Украине оружия большой дальности для нанесения удара по России. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что они оценят обстановку и разберутся в целях Украины, а затем решат, как лучше их поддерживать. Следует отметить, что Москва выражает озабоченность поставками оружия в Украину, заявляя, что это мешает урегулированию конфликта, в который втянуты страны НАТО.

Министр иностранный дел России Сергей Лавров предупреждал, что любые партии военной техники и амуниции в Украину будут считаться законными целями для российских вооруженных сил.

# Оружие и боеприпасы # Джо Байден # Кир Стармер

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