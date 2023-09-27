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Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией

27 сентября 2023 20:17
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Недальновидные решения польского руководства и политические скандалы сделали страну нежеланной географической соседкой. Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия усилит контроль на границе с Польшей и Чехией-1

ФРГ намерена отгородиться дополнительными пунктами пропуска. Об этом заявила министр внутренних дел страны. Нэнси Фезер отметила, что резко возросло число прибывающих в Германию мигрантов. Страна к такому не готова. Более того, сложившаяся ситуация обнажает проблемы в системе предоставления убежища Евросоюза. У Берлина немало вопросов к польскому руководству. Но визовый скандал, пожалуй, самый актуальный из них. Депутаты Европарламента от ФРГ просят пересмотреть членство Польши в ЕС. С подобным предложением политики обратились в Еврокомиссию. На основании седьмой статьи Договора о Евросоюзе Польшу могут исключить из объединения.

# Международная политика # Фотофакт

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