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Рост стоимости жизни заставил французов изменить привычки

27 сентября 2023 20:21
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Новости Франции. Рост стоимости жизни заставил французов изменить привычки. Потребители стали чаще экономить и сегодня отказываются от покупок, которые еще недавно казались необходимыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост стоимости жизни заставил французов изменить привычки-1

В частности, упали продажи средств личной гигиены и моющих, а также некоторых продуктов питания. Крупные компании увеличили стоимость товаров, а жители отреагировали снижением числа покупок. Некоторые производители подвергаются критике со стороны супермаркетов и политиков за то, что «не сотрудничают» в переговорах по ценообразованию. Тем не менее вопрос остается открытым. И пока снижение инфляции лишь план и обещание правительства.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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