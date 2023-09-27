Новости Франции. Рост стоимости жизни заставил французов изменить привычки. Потребители стали чаще экономить и сегодня отказываются от покупок, которые еще недавно казались необходимыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, упали продажи средств личной гигиены и моющих, а также некоторых продуктов питания. Крупные компании увеличили стоимость товаров, а жители отреагировали снижением числа покупок. Некоторые производители подвергаются критике со стороны супермаркетов и политиков за то, что «не сотрудничают» в переговорах по ценообразованию. Тем не менее вопрос остается открытым. И пока снижение инфляции лишь план и обещание правительства.