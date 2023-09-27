Сенат США предложил сократить объём помощи Киеву

В США заканчиваются деньги для Украины. В Сенате предложили сократить объем помощи Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Вашингтон планировал выделить 24 миллиарда долларов, но пока речь идет только о 4,5. Сумму должны прописать в поправках к бюджету. Пока разрабатывают только его проект. В любом случае, по мнению ряда конгрессменов, цифры, озвученные первоначально, слишком велики. Принять решение необходимо до октября.