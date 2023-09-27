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Сенат США предложил сократить объём помощи Киеву

27 сентября 2023 20:19
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В США заканчиваются деньги для Украины. В Сенате предложили сократить объем помощи Киеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат США предложил сократить объём помощи Киеву-1

Ранее Вашингтон планировал выделить 24 миллиарда долларов, но пока речь идет только о 4,5. Сумму должны прописать в поправках к бюджету. Пока разрабатывают только его проект. В любом случае, по мнению ряда конгрессменов, цифры, озвученные первоначально, слишком велики. Принять решение необходимо до октября.

# Международная политика # Фотофакт

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