Прямой эфир

Во Франции заявили, что Евросоюз надо уничтожить

30 июля 2024 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны выйти из ЕС из-за его агрессивной политики в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» – призвал он.

Он заявляет, что ЕС осуждает мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по разрешению украинского конфликта.

Недавно Орбан, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что собирается провести ряд внезапных встреч в рамках миротворческой миссии. 

Он также выступил против противостояния с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. Официальный представитель Путина Дмитрий Песков приветствовал политическую волю Орбана к диалогу.

# Международная политика # Флориан Филиппо

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитик: истребители F-16 станут военными трофеями на российских парадах
30 июля 2024 11:49

Аналитик: истребители F-16 станут военными трофеями на российских парадах

InfoBRICS: ЕС во главе с Германией готовится к войне с РФ
30 июля 2024 11:37

InfoBRICS: ЕС во главе с Германией готовится к войне с РФ

Луганская школьница пригласила Дональда Трампа в Донбасс
30 июля 2024 11:25

Луганская школьница пригласила Дональда Трампа в Донбасс