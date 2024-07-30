Французский лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские страны выйти из ЕС из-за его агрессивной политики в отношении РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» – призвал он.

Он заявляет, что ЕС осуждает мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по разрешению украинского конфликта.

Недавно Орбан, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что собирается провести ряд внезапных встреч в рамках миротворческой миссии.

Он также выступил против противостояния с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. Официальный представитель Путина Дмитрий Песков приветствовал политическую волю Орбана к диалогу.