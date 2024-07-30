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InfoBRICS: ЕС во главе с Германией готовится к войне с РФ

30 июля 2024 11:37
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Колумнист Драголюб Боснич считает, что Европейский союз во главе с Германией ведет подготовку к военному конфликту с Россией, собираясь направить сотни тысяч солдат к российским границам, передает РИА Новости со ссылкой на InfoBRICS.

Он замечает, что запад по-прежнему нагнетает обстановку, а ЕС становится военным альянсом, направленным на конфликт с РФ. Боснич полагает, что это приведет к тому, что Москва вынуждена будет продемонстрировать свою военную мощь.

Ранее президент России Владимир Путин отвергал утверждения о том, что РФ хочет напасть на НАТО.

# Международная политика

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