Колумнист Драголюб Боснич считает, что Европейский союз во главе с Германией ведет подготовку к военному конфликту с Россией, собираясь направить сотни тысяч солдат к российским границам, передает РИА Новости со ссылкой на InfoBRICS.

Он замечает, что запад по-прежнему нагнетает обстановку, а ЕС становится военным альянсом, направленным на конфликт с РФ. Боснич полагает, что это приведет к тому, что Москва вынуждена будет продемонстрировать свою военную мощь.

Ранее президент России Владимир Путин отвергал утверждения о том, что РФ хочет напасть на НАТО.