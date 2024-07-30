Луганская школьница Фаина Савенкова написала обращение к бывшему американскому президенту Дональду Трампу с предложением посетить Донбасс и посодействовать прекращению поставок оружия в Киев. Об это пишет РИА Новости.



Она считает, что для Трампа было бы полезно посмотреть, как живут люди в Донбассе и как поставляемое в Украину вооружение убивает его жителей.

Ранее она обращалась в ООН с просьбой защитить права детей в Донбассе на мирное существование и неоднократно обращалась к международным организациями с призывом прекратить обстрелы в регионе.