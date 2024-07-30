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Аналитик: истребители F-16 станут военными трофеями на российских парадах

30 июля 2024 11:49
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Аналитик Лукас Лейрос предполагает, что предоставленные Украине боевые истребители F-16 могут послужить военными трофеями на парадах в России, как танки Leopard и Abrams. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что российские Вооруженные силы уже готовятся к этому, и за их уничтожение даже предусмотрено вознаграждение.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и союзники начали отправку F-16 в Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, высказал опасения по вопросу возможного прямого вооруженного столкновения с Россией.

# Международная политика

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