Новости Франции. Во Франции заправочные станции вдоль границ опустели. Острая ситуация создалась в Париже и его окрестностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На многих АЗС бензина просто нет. Станции начали закрываться. Сотрудники требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. И пока условия не будут выполнены, французы не намерены возвращаться на работу. Пока во временный отпуск ушли 17 из 40 кольцевых автозаправок столицы.