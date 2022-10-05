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Во Франции заправочные станции вдоль границ опустели

05 октября 2022 19:16
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Новости Франции. Во Франции заправочные станции вдоль границ опустели. Острая ситуация создалась в Париже и его окрестностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции заправочные станции вдоль границ опустели-1

На многих АЗС бензина просто нет. Станции начали закрываться. Сотрудники требуют повышения зарплаты и улучшений условий труда. И пока условия не будут выполнены, французы не намерены возвращаться на работу. Пока во временный отпуск ушли 17 из 40 кольцевых автозаправок столицы.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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