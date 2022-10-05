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Цены в Европе растут, а доходы граждан нет. Почему?

05 октября 2022 18:41
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Кризис продолжает давить на Европу. Цены растут, а вот доходы граждан – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Списки их покупок все короче и примитивнее. В связи с этим вопросов к правительствам стран ЕС становится только больше.

Цены в Европе растут, а доходы граждан нет. Почему?-1

Так, подавляющее число британцев негативно оценивают деятельность своего премьер-министра. В королевстве провели опрос, согласно которому уровень поддержки Трасс сократился почти вдвое из-за непопулярной экономической политики. Да и в целом доверие к власти здесь невелико. Например, деятельность министра финансов положительно оценил лишь каждый десятый участник опроса.  

# Экономический кризис # Лиз Трасс # Надхим Захави # Фотофакт

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