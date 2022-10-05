Цены в Европе растут, а доходы граждан нет. Почему?

Кризис продолжает давить на Европу. Цены растут, а вот доходы граждан – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Списки их покупок все короче и примитивнее. В связи с этим вопросов к правительствам стран ЕС становится только больше.