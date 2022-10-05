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В Индии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и упал в ущелье

05 октября 2022 13:43
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Новости Индии. По меньшей мере 25 человек погибли и еще 20 получили ранения в ДТП с автобусом на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автобус с пассажирами сорвался с горной дороги и упал в ущелье-1

Машина сорвалась с горной дороги и упала в глубокое ущелье. Для того чтобы эвакуировать всех пострадавших, спасателям понадобилось почти 8 часов. Сейчас полиция выясняет, что могло стать причиной трагедии. В Индии часто происходят ДТП с большим количеством жертв.

# ДТП # Новости Индии # Фотофакт

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