Во Франции выпало в два раза меньше осадков, чем обычно – фермеры беспокоятся за урожай

Новости Франции. Французские фермеры бьют тревогу. Будущий урожай под угрозой из-за засухи. Об этом сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже пять сезонов подряд Франция сталкивается с дефицитом дождей и повышенными температурами. Эта зима не исключение. В стране выпало в два раза меньше осадков, чем обычно. Фермеры беспокоятся за будущий урожай. При этом, местные власти могут ввести ограничения на полив, как это было прошлым летом. Отметим, сейчас каждый второй овощ во Франции импортируется. А в 2022 году из-за засухи урожай овощей и фруктов там сократился примерно на треть.