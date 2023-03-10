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Квартиру президента Зеленского в Крыму отдадут нуждающимся семьям

10 марта 2023 06:44
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Жилую недвижимость президента Украины, которая находится в Крыму, планируется отдать малообеспеченным или многодетным жителям. 

Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов, приводит его слова РИА Новости. Сначала апартаменты Зеленского будут национализированы, после чего уже будет стоять вопрос о передаче квартиры, отметил он. В апреле 2022 года в Крыму выступили с инициативой узаконить изъятие имущества недружественных государств, а также у тех, кто совершает недружественные действия в отношении Российской Федерации. Это предложение Москвой пока не поддержано. 

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# Международная политика # Владимир Зеленский # Сергей Аксенов

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