Квартиру президента Зеленского в Крыму отдадут нуждающимся семьям

Жилую недвижимость президента Украины, которая находится в Крыму, планируется отдать малообеспеченным или многодетным жителям.

Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов, приводит его слова РИА Новости. Сначала апартаменты Зеленского будут национализированы, после чего уже будет стоять вопрос о передаче квартиры, отметил он. В апреле 2022 года в Крыму выступили с инициативой узаконить изъятие имущества недружественных государств, а также у тех, кто совершает недружественные действия в отношении Российской Федерации. Это предложение Москвой пока не поддержано.