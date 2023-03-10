Канада предоставит Латвии системы ПВО и другое оружие для защиты размещённых там военных

Канада намерена усилить свой контингент в Латвии. В скором времени в прибалтийскую республику прибудут системы ПВО. Об этом сообщила министр обороны Канады, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо установок противовоздушной обороны, Латвия также получит противотанковое оружие и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По словам министра, все это вооружение просто необходимо для защиты самого крупного иностранного контингента в Латвии. Однако конкретные сроки доставки и какие-либо подробности глава ведомства сообщить отказалась. Отметим, в настоящее время в прибалтийской республике находятся почти 700 канадских военнослужащих.