Си Цзиньпин избран председателем КНР в третий раз

Си Цзиньпин переизбран представителем Китайской Народной Республики трижды, что отмечается впервые в истории государства.

Выборы прошли утром в пятницу, 10 марта, информирует РИА Новости. Тайное голосование прошло с участием 2 952 депутатов. Сообщается также, что Си Цзиньпин в результате переизбрания является и главой Центрального совета Китая.

Председатель КНР в текущем году отметит семидесятилетие. Впервые столь высокую должность он занял в 2013 году.