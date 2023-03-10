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Си Цзиньпин избран председателем КНР в третий раз

10 марта 2023 06:14
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Си Цзиньпин переизбран представителем Китайской Народной Республики трижды, что отмечается впервые в истории государства. 

Си Цзиньпин избран председателем КНР в третий раз-1

Выборы прошли утром в пятницу, 10 марта, информирует РИА Новости. Тайное голосование прошло с участием 2 952 депутатов. Сообщается также, что Си Цзиньпин в результате переизбрания является и главой Центрального совета Китая. 

Председатель КНР в текущем году отметит семидесятилетие. Впервые столь высокую должность он занял в 2013 году.  

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# Выборы # Си Цзиньпин # Новости Китая

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