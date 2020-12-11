Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов
Новости мира. Число зараженных COVID-19 в мире преодолело новый рубеж. По последним данным, вирус подтвержден у более чем 70 миллионов жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего случаев заболевания в США, Индии и Бразилии.
Штаты, к слову, по-прежнему, возглавляют рейтинг стран и по количеству летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии умерли почти 300 тысяч человек.
В рамках борьбы с пандемией многие государства вводят очередные меры блокировки. Так, во Франции с 15 декабря карантин заменит комендантский час. Ограничения на передвижение по стране снимут, однако находиться на улице без веских причин можно будет только до 20 часов.
Новые правила будут действовать и в новогоднюю ночь. Помимо этого, на фоне непростой эпидобстановки власти приняли решение отложить открытие музеев и кинотеатров. Культурные учреждения будут закрыты еще как минимум три недели.
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