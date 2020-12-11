Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов

Новости мира. Число зараженных COVID-19 в мире преодолело новый рубеж. По последним данным, вирус подтвержден у более чем 70 миллионов жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего случаев заболевания в США, Индии и Бразилии.

Штаты, к слову, по-прежнему, возглавляют рейтинг стран и по количеству летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии умерли почти 300 тысяч человек.