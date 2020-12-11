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Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов

11 декабря 2020 08:57
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Новости мира. Число зараженных COVID-19 в мире преодолело новый рубеж. По последним данным, вирус подтвержден у более чем 70 миллионов жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Больше всего случаев заболевания в США, Индии и Бразилии.  

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов-1

Штаты, к слову, по-прежнему, возглавляют рейтинг стран и по количеству летальных исходов от COVID-19. За все время пандемии умерли почти 300 тысяч человек.  

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов-4

В рамках борьбы с пандемией многие государства вводят очередные меры блокировки. Так, во Франции с 15 декабря карантин заменит комендантский час. Ограничения на передвижение по стране снимут, однако находиться на улице без веских причин можно будет только до 20 часов.  

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов-7

Во Франции введут комендантский час. Находиться на улице можно будет до 20 часов-9

Новые правила будут действовать и в новогоднюю ночь. Помимо этого, на фоне непростой эпидобстановки власти приняли решение отложить открытие музеев и кинотеатров. Культурные учреждения будут закрыты еще как минимум три недели.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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