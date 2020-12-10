Прямой эфир

Новый антирекорд суточной смертности в США. ВОЗ обновила данные по коронавирусу

10 декабря 2020 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 70 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США новый антирекорд смертности – более 3 000 человек за сутки. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Ожидается, что в ближайшие недели в стране начнется массовая вакцинация.

Новый антирекорд суточной смертности в США. ВОЗ обновила данные по коронавирусу-1

Новый антирекорд суточной смертности в США. ВОЗ обновила данные по коронавирусу-3

Рост числа зараженных вынуждает многие страны вводить очередные ограничения. Так, в Эстонии уже в это воскресенье, 13 декабря, закроются все школы. Обучение будет проходить только дистанционно.

Новый антирекорд суточной смертности в США. ВОЗ обновила данные по коронавирусу-6

Жителей Украины после наступления 2021 года ждет жесткий карантин. С 8 по 24 января будут закрыты культурные учреждения, спортзалы, рынки и непродовольственные магазины. Все заведения общепита смогут работать только на вынос или с доставкой.

Читайте также:

Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса

ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса

В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел
10 декабря 2020 18:59

В Албании во время задержания погиб мужчина. Протестующие требуют отставки министра внутренних дел

В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции
10 декабря 2020 18:57

В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции

В бельгийском зоопарке родился суматранский орангутан. Этот вид на грани исчезновения
10 декабря 2020 12:52

В бельгийском зоопарке родился суматранский орангутан. Этот вид на грани исчезновения