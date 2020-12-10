Новый антирекорд суточной смертности в США. ВОЗ обновила данные по коронавирусу

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 70 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США новый антирекорд смертности – более 3 000 человек за сутки. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Ожидается, что в ближайшие недели в стране начнется массовая вакцинация.

Рост числа зараженных вынуждает многие страны вводить очередные ограничения. Так, в Эстонии уже в это воскресенье, 13 декабря, закроются все школы. Обучение будет проходить только дистанционно.