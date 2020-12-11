В Неваде в аварии погибли 5 человек. Грузовой фургон въехал в группу велосипедистов

Новости США. В американской Неваде в результате ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двадцать велосипедистов в сопровождении легкового автомобиля совершали в районе организованную прогулку. Пока по неизвестным причинам в них въехал грузовой фургон. Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу на вертолете.