В Неваде в аварии погибли 5 человек. Грузовой фургон въехал в группу велосипедистов

Новости США. В американской Неваде в результате ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В американской Неваде в результате ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двадцать велосипедистов в сопровождении легкового автомобиля совершали в районе организованную прогулку. Пока по неизвестным причинам в них въехал грузовой фургон. Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу на вертолете.
Водитель фургона сотрудничает со следствием. По предварительным данным, в момент ЧП он не был под воздействием алкоголя или других веществ. Причины ДТП устанавливаются.