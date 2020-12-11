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В Неваде в аварии погибли 5 человек. Грузовой фургон въехал в группу велосипедистов

11 декабря 2020 08:40
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Новости США. В американской Неваде в результате ДТП погибли пять человек, еще четверо пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Неваде в аварии погибли 5 человек. Грузовой фургон въехал в группу велосипедистов-1

Двадцать велосипедистов в сопровождении легкового автомобиля совершали в районе организованную прогулку. Пока по неизвестным причинам в них въехал грузовой фургон. Одного из пострадавших в критическом состоянии доставили в больницу на вертолете.  

В Неваде в аварии погибли 5 человек. Грузовой фургон въехал в группу велосипедистов-4

Водитель фургона сотрудничает со следствием. По предварительным данным, в момент ЧП он не был под воздействием алкоголя или других веществ. Причины ДТП устанавливаются.   

# Авария в США # Фотофакт

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