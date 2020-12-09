В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к цифре в 69 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последнюю неделю почти 4 миллиона новых случаев инфицирования.
Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к цифре в 69 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только за последнюю неделю почти 4 миллиона новых случаев инфицирования.
В Германии зафиксирован максимальный суточный показатель смертности – 590 человек. Общее число зараженных в стране – более миллиона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за усиление ограничительных мер. С 24 декабря по 10 января в стране закроют школы и магазины. А рождественские каникулы в учебных заведениях начнутся раньше, чем предполагалось.
В Нидерландах катастрофически растет число новых случаев заболевания COVID-19. Власти обсуждают введение новых ограничений.
Жесткий карантин введут в Украине с 8 по 24 января.
Читайте также:
ВОЗ рассказала, когда Европу накроет третья волна коронавируса
Lufthansa уволит 29 тысяч сотрудников до конца 2020 года
Великобритания первой из стран Запада начинает массовую вакцинацию от коронавируса