В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к цифре в 69 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован максимальный суточный показатель смертности – 590 человек. Общее число зараженных в стране – более миллиона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за усиление ограничительных мер. С 24 декабря по 10 января в стране закроют школы и магазины. А рождественские каникулы в учебных заведениях начнутся раньше, чем предполагалось.