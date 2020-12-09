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В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса

09 декабря 2020 18:57
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире приближается к цифре в 69 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последнюю неделю почти 4 миллиона новых случаев инфицирования.

В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса-1

В Германии зафиксирован максимальный суточный показатель смертности – 590 человек. Общее число зараженных в стране – более миллиона. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за усиление ограничительных мер. С 24 декабря по 10 января в стране закроют школы и магазины. А рождественские каникулы в учебных заведениях начнутся раньше, чем предполагалось.

В Украине в январе введут жёсткий карантин из-за коронавируса-4

В Нидерландах катастрофически растет число новых случаев заболевания COVID-19. Власти обсуждают введение новых ограничений.

Жесткий карантин введут в Украине с 8 по 24 января.

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# Коронавирус # Ангела Меркель # Фотофакт

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