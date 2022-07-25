Во Франции введены ограничения на полив садов и мойку автомобилей – что происходит?

Засуха в Европе вызвала падение уровня воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции почти в 90 департаментах ограничили ее потребление.

На востоке страны установлены преимущественно желтый и оранжевый уровни тревоги. Введены локальные ограничения не только для фермеров, но и на полив в частных садах и мойку автомобилей.