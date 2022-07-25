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Во Франции введены ограничения на полив садов и мойку автомобилей – что происходит?

25 июля 2022 06:40
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Засуха в Европе вызвала падение уровня воды в реках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Франции почти в 90 департаментах ограничили ее потребление.  

Во Франции введены ограничения на полив садов и мойку автомобилей – что происходит?-1

На востоке страны установлены преимущественно желтый и оранжевый уровни тревоги. Введены локальные ограничения не только для фермеров, но и на полив в частных садах и мойку автомобилей.  

Во Франции введены ограничения на полив садов и мойку автомобилей – что происходит?-4

А вообще столь масштабные запреты исключительные для этого времени года. На минувшей неделе в стране фиксировали исторические температурные рекорды, местами столбики термометров показывали свыше 42 градусов.  

# Погода # Новости Франции # Фотофакт

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