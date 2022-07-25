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Фермеры Португалии уже потеряли треть урожая яблок и груш – в Европе сильная засуха

25 июля 2022 06:26
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Европа может остаться без фруктов и овощей из-за аномальной жары и засухи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Португалии фермеры уже потеряли треть урожая яблок и груш.  

Фермеры Португалии уже потеряли треть урожая яблок и груш – в Европе сильная засуха-1

Аналогичная ситуация и в Румынии. Под угрозой оказался картофель, который из-за больших площадей невозможно орошать искусственно. Осадки синоптики не прогнозируют ни в этом, ни в следующем месяце. Из-за засухи в стране пострадала и кукуруза. Потерю урожая также ожидают в Хорватии, Франции, Венгрии, Испании, Италии, Германии, Польше и Словении.  

Фермеры Португалии уже потеряли треть урожая яблок и груш – в Европе сильная засуха-4

Есть у аграриев еще одна причина для беспокойства – это природные пожары, которые в 2022 году уже уничтожили десятки гектаров леса в ряде европейских государств.  

# Сельское хозяйство # Фотофакт

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