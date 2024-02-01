Во Франции учителя начали забастовки из-за низкой зарплаты

Помимо фермеров во Франции, проблемы испытывают и учителя. Педагоги недовольны условиями труда и уровнем зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста проходят по всей стране. Представители сферы образования заполнили улицы в Париже, Марселе и других крупных городах. Как заявили сами митингующие, эта забастовка призвана стать «предупреждением правительству». Оно не слышит проблем учителей.

Мы испытываем сильный гнев и ощущение того, что нами помыкает руководитель, которого мало заботит повседневная жизнь учителей.

Раздражение подогревается заявлениями нового министра образования. В частности, гнев педагогов вызывает тот факт, что ее дети обучаются в элитном заведении Парижа, а не в обычной школе.