Прямой эфир

Во Франции учителя начали забастовки из-за низкой зарплаты

01 февраля 2024 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помимо фермеров во Франции, проблемы испытывают и учителя. Педагоги недовольны условиями труда и уровнем зарплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции учителя начали забастовки из-за низкой зарплаты-1

Акции протеста проходят по всей стране. Представители сферы образования заполнили улицы в Париже, Марселе и других крупных городах. Как заявили сами митингующие, эта забастовка призвана стать «предупреждением правительству». Оно не слышит проблем учителей.

Во Франции учителя начали забастовки из-за низкой зарплаты-4

Мы испытываем сильный гнев и ощущение того, что нами помыкает руководитель, которого мало заботит повседневная жизнь учителей.

Раздражение подогревается заявлениями нового министра образования. В частности, гнев педагогов вызывает тот факт, что ее дети обучаются в элитном заведении Парижа, а не в обычной школе.

# Акции протеста # Новости Франции

Другие новости рубрики

Все новости
«Уйдите в отставку, спасите Молдову» – жители Кишинёва провели антиправительственную акцию
01 февраля 2024 20:26

«Уйдите в отставку, спасите Молдову» – жители Кишинёва провели антиправительственную акцию

Макрон: ЕС вернёт таможенные пошлины, если украинский импорт будет дестабилизировать европейский рынок
01 февраля 2024 20:26

Макрон: ЕС вернёт таможенные пошлины, если украинский импорт будет дестабилизировать европейский рынок

Гладкая о своей поездке на Донбасс: это страшные картины – мандарины валяются, под прилавками части тел
01 февраля 2024 19:55

Гладкая о своей поездке на Донбасс: это страшные картины – мандарины валяются, под прилавками части тел