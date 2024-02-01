«Уйдите в отставку, спасите Молдову» – жители Кишинёва провели антиправительственную акцию

Только в центре Кишинева с такими призывами выступили свыше тысячи человек. Участников было бы больше, но полиция развернула автобусы с демонстрантами на пути в город. На устах граждан немало претензий и даже предложений к руководству страны. Люди выступают за роспуск парламента и отставку главы республики. Именно Санду продвигает курс на сближение с Европой, с которым, судя по всему, многие жители Молдовы не согласны. В смене власти протестующие видят способ решения накопившихся проблем. Свое видение, как выйти из кризиса, они емко сформулировали и написали на плакатах. «Уйдите в отставку, спасите Молдову», – скандируют граждане.