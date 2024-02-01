Макрон: ЕС вернёт таможенные пошлины, если украинский импорт будет дестабилизировать европейский рынок

Фермеры покидают Брюссель. Площадь у здания Европарламента пустеет. О неспокойном дне будут напоминать мусор, сгоревшие покрышки и плакаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 февраля прошла, пожалуй, самая масштабная акция аграриев за последнее время. Из разных стран представители сельхозсектора приехали в столицу Бельгии, где состоялся саммит Евросоюза.

Несмотря на происходящее за окнами, темой встречи стал украинский кризис. Лидеры ЕС согласовали помощь Киеву в размере 50 млрд. А собственным гражданам достались только обещания. «‎Мы обсудим вопрос, усилим сектор и объединим усилия», ‎– уверяют политики. Но демонстранты едва ли верят в эти сказки. Опыт предыдущих лет подсказывает.

Так сегодня выглядит истинное лицо европейской демократии. Когда маски сброшены, протестующим пришлось столкнуться с жестокой реальностью в прямом смысле.

Демонстрантов в Бельгии встретили дубинки и шланги с водой. Чиновников же постарались максимально оградить от происходящего. Ни один не попытался успокоить бастующих. Все заявления по теме, если они и будут, прозвучат уже из кабинетов. А вот граждане вынуждены обращаться к правительству с улиц.