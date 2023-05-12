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В Германии готовятся к возможному визиту Зеленского

12 мая 2023 14:50
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В Германии готовятся к возможному визиту Зеленского. Он был запланирован на 13 мая, однако после утечки информации в СМИ приезд украинского лидера оказался под вопросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии готовятся к возможному визиту Зеленского-1

Тем не менее в ФРГ решили узнать настроения в обществе на фоне укрепления немецко-украинских отношений. И как оказалось, большинство опрошенных видят возможную угрозу в приезде Зеленского. Во-первых, 55 % участников исследования высказались за мирное урегулирование украинского конфликта. А поставки оружия обязательно станут темой в случае визита президента Украины. А во-вторых, немцы выступают и против вступления Украины в НАТО. А это для Киева больной вопрос.  

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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