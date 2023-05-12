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В Литве хотят переименовать Калининград

12 мая 2023 14:39
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В соседних с Беларусью странах появился интересный тренд. Вслед за Польшей дать новое название Калининграду – так сказать, для внутреннего пользования – хочет и Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Литве хотят переименовать Калининград-1

Депутаты обратились в госкомиссию по языку с призывом избавиться от вражеского названия города. Якобы оно является советским нарративом, возникшим во время агрессии СССР. Формулировка полна абсурда, однако в Вильнюсе буквально одержимы идеей избавиться от всего, что связано с Россией.  

Напомним, тренд на так называемое переименование Калининграда запустила Польша. Там жителям посоветовали называть город Крулевец.  

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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