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В Крыму разбился военный вертолет Ми-28

12 мая 2023 14:51
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Во время учебного полета в пятницу, 12 мая, в Крыму потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Пилоты погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. 

Чрезвычайное происшествие случилось днем во время полета в Джанкойском районе. В кабине находились два летчика. В результате крушения Ми-28 им выжить не удалось. Разрушений в зоне падения вертолета и пострадавших, кроме погибших пилотов, нет. 

По предварительным данным, падение вертолета случилось по техническим причинам: отказала техника. Сообщается, что тренировочный полет выполнялся без боекомплекта. На месте катастрофы работают спецслужбы. 

# Крушение

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