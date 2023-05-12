В Крыму разбился военный вертолет Ми-28

Во время учебного полета в пятницу, 12 мая, в Крыму потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Пилоты погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Чрезвычайное происшествие случилось днем во время полета в Джанкойском районе. В кабине находились два летчика. В результате крушения Ми-28 им выжить не удалось. Разрушений в зоне падения вертолета и пострадавших, кроме погибших пилотов, нет.

По предварительным данным, падение вертолета случилось по техническим причинам: отказала техника. Сообщается, что тренировочный полет выполнялся без боекомплекта. На месте катастрофы работают спецслужбы.