Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Германия готова начать военные действия против РФ, чтобы не допустить беспорядков среди собственного населения. Об этом пишет РИА Новости.

Он так отреагировал на публикацию немецкого таблоида Bild о том, что ФРГ готовится к войне с РФ в 2025 году. Филиппо полагает, что этот план войны призван предупредить социальный взрыв в Евросоюзе. Он видит войну как способ запугать и воспрепятствовать восстанию против олигархии.

Представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Bild, а официальный представитель президента России Дмитрий Песков сказал, что Германия сама должна быть обеспокоена своим участием в конфликте в Украине. Россия же подчеркивает, что не представляет угрозу для стран НАТО, но будет реагировать за действия, которые могут угрожать ее интересам.