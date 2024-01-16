Иран нанёс удары по Ираку и Сирии

Иран нанес удары баллистическими ракетами по территории Ирака и Сирии. По утверждению иранских сил, их целями были «израильский шпионский центр» около города Эрбиль – столицы курдского автономного региона на севере Ирака, а также места скоплений террористических групп в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрывы прогремели в 40 километрах от Эрбиля, в том числе возле военных баз и консульства США. В Белом доме заявили, что их дипмиссия не пострадала, жертв среди американцев нет. По сообщению властей курдского региона, в результате атаки погибли четверо мирных граждан, еще шесть – среди раненых. Госдеп США назвал эти удары безрассудными и безответственными.

В сирийском Идлибе иранцы ударили по позициям боевиков террористической организации. Стоит отметить, что ранее Иран еще никогда не выпускал ракеты на столь большое расстояние. По мнению экспертов, это четкий сигнал Израилю о том, что Иран имеет техническую возможность ударить и по его территории.