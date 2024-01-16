Журавлев: нейтральный флот в Черном море может стать враждебным для РФ

Предложение Всемирного экономического форума о создании военного флота нейтральными странами в Черном море может привести к тому, что эти страны станут врагами России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Алексея Журавлева, первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по обороне.

«Уверен, что государства, расположенные по берегам Черного моря, отлично это осознают и никаких шагов в этом направлении предпринимать не будут», – сказал Журавлев.

Он также отметил, что ВЭФ в последние годы превратился из уважаемого форума в место для проявления русофобии.

