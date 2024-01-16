В Нью-Йорке ввели комендантский час для мигрантов

Власти Нью-Йорка ввели комендантский час для мигрантов. Теперь они должны находиться в центрах приема беженцев с 11 вечера до 6 утра. Нарушителям грозит высылка из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной столь радикальных мер стали многочисленные жалобы местных жителей на просителей убежища, которые, как выяснилось, еще выпрашивают деньги, одежду и еду у горожан. Проблема вызвала серьезное беспокойство в нью-йоркской мэрии.

После громадного наплыва мигрантов из Мексики в центре мегаполиса появились группы ничем не занятых людей. Это уже представляет серьезную угрозу безопасности. Поэтому было решено ограничить их пребывание на улицах. Теперь они должны постоянно отмечаться в приютах, тем самым подтверждая, что находились там ночью. Исключения составляют лишь случаи, когда того требует работа или учеба.