Во Франции протестующие используют винтовки, которые предназначались для ВСУ

Новости Франции. Франции снова в огне. На неделе крупные города Пятой республики были объяты пламенем протестов. Страна еще не успела отойти от протестов, связанных с пенсионной реформой, как французские города опять погрузились в пучину демонстраций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этот раз к беспорядкам привел полицейский беспредел. Триггером для народного гнева стало убийство полицейским 17-летнего подростка, когда тот попытался скрыться из-за проверки документов. После инцидента протесты начались в городе Нантер. Но перекинулись на Лион, Марсель, Париж. По последним данным, из-за участия в беспорядках задержаны больше 2,5 тысячи человек. Их средний возраст – 17 лет. Но есть даже 13-летние подростки.

Чтобы останавливать, по сути, детей, Макрон направил 45 тысяч полицейских. На улицы Парижа вывели бронетехнику. Ситуацию контролируют и вертолеты. Интересно, что в августе 2020-го этот самый французский президент поддерживал протесты в Беларуси, считая их самым что ни на есть проявлением демократии. Но в своей стране такой демократии видеть не хочет и встречает ее «тяжелой артиллерией».