Прямой эфир

Во Франции протестующие используют винтовки, которые предназначались для ВСУ

02 июля 2023 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Франции снова в огне. На неделе крупные города Пятой республики были объяты пламенем протестов. Страна еще не успела отойти от протестов, связанных с пенсионной реформой, как французские города опять погрузились в пучину демонстраций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во Франции протестующие используют винтовки, которые предназначались для ВСУ-1

На этот раз к беспорядкам привел полицейский беспредел. Триггером для народного гнева стало убийство полицейским 17-летнего подростка, когда тот попытался скрыться из-за проверки документов. После инцидента протесты начались в городе Нантер. Но перекинулись на Лион, Марсель, Париж. По последним данным, из-за участия в беспорядках задержаны больше 2,5 тысячи человек. Их средний возраст – 17 лет. Но есть даже 13-летние подростки.

Во Франции протестующие используют винтовки, которые предназначались для ВСУ-4

Чтобы останавливать, по сути, детей, Макрон направил 45 тысяч полицейских. На улицы Парижа вывели бронетехнику. Ситуацию контролируют и вертолеты. Интересно, что в августе 2020-го этот самый французский президент поддерживал протесты в Беларуси, считая их самым что ни на есть проявлением демократии. Но в своей стране такой демократии видеть не хочет и встречает ее «тяжелой артиллерией».

Во Франции протестующие используют винтовки, которые предназначались для ВСУ-7

Впрочем, и протестующие не святые. Применяют даже огнестрел. Удивляет и его наличие, и прописка. В руках французских протестующих винтовки, поставленные Киеву западными партнерами. Хотя эксперты давно говорили, что черный рынок оружия растет, в ЕС на это закрывали глаза. Но сейчас военная поддержка Украины бьет рикошетом по Европе.

# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
ИИ может заменить более 300 миллионов человек на рабочих местах
02 июля 2023 11:53

ИИ может заменить более 300 миллионов человек на рабочих местах

Южнокорейцы скупают соль из-за боязни сброса воды с АЭС «Фукусима»
02 июля 2023 11:52

Южнокорейцы скупают соль из-за боязни сброса воды с АЭС «Фукусима»

Во Франции для подавления протестов задействованы 45 тысяч спецназовцев, бронетехника и вертолёты
02 июля 2023 11:49

Во Франции для подавления протестов задействованы 45 тысяч спецназовцев, бронетехника и вертолёты