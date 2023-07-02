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Южнокорейцы скупают соль из-за боязни сброса воды с АЭС «Фукусима»

02 июля 2023 11:52
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Новости Южной Кореи. Планируемый сброс воды с АЭС «Фукусима» вызвал панику у жителей Южной Кореи. Люди начали массово скупать соль, опасаясь, что новые ее партии будут непригодны к употреблению в пищу. В результате это привело к увеличению стоимости соли почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Южнокорейцы скупают соль из-за боязни сброса воды с АЭС «Фукусима»-1

В незавидном положении оказались и рыбаки. В Южной Корее резко начали снижаться продажи морепродуктов на фоне растущего беспокойства потребителей. Напомним, операция по сбросу воды с АЭС, которая применялась для охлаждения поврежденных реакторов, запланирована на ближайшее время. Ее отведут по специально проложенной трубе в Тихий океан у берегов Японии. В свою очередь местное правительство уверяет, что вода с АЭС должным образом отфильтрована и поэтому не представляет опасности. 

# Экология # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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