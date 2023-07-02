ИИ может заменить более 300 миллионов человек на рабочих местах

Искусственный интеллект заменит 300 миллионов рабочих мест во всем мире. Согласно прогнозам международных экспертов, уже сейчас можно частично или полностью автоматизировать примерно две трети рабочих мест в США и Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь революция искусственного интеллекта угрожает графическим дизайнерам, программистам, бухгалтерам, журналистам, писателям и учителям. А в первую четверку стран, где работающее население сильно пострадает от внедрения искусственного интеллекта, войдут Израиль, Япония, Швеция и США. При этом использование технологии повысит рост производительности труда и увеличит мировой ВВП на 7 процентов с течением времени.