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ИИ может заменить более 300 миллионов человек на рабочих местах

02 июля 2023 11:53
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Искусственный интеллект заменит 300 миллионов рабочих мест во всем мире. Согласно прогнозам международных экспертов, уже сейчас можно частично или полностью автоматизировать примерно две трети рабочих мест в США и Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ИИ может заменить более 300 миллионов человек на рабочих местах-1

В первую очередь революция искусственного интеллекта угрожает графическим дизайнерам, программистам, бухгалтерам, журналистам, писателям и учителям. А в первую четверку стран, где работающее население сильно пострадает от внедрения искусственного интеллекта, войдут Израиль, Япония, Швеция и США. При этом использование технологии повысит рост производительности труда и увеличит мировой ВВП на 7 процентов с течением времени. 

# Искусственный интеллект # Фотофакт

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