МИД Беларуси осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

Беларусь самым решительным образом осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. МИД нашей страны выступил с заявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В МИД Беларуси выразили искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Также в заявлении подчеркивается, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания.