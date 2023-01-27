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МИД Беларуси осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

27 января 2023 13:11
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Беларусь самым решительным образом осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. МИД нашей страны выступил с заявлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране-1

О произошедшем читайте здесь.

МИД Беларуси осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране-4

В МИД Беларуси выразили искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим. Также в заявлении подчеркивается, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания.

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# МИД Беларуси # Фотофакт

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