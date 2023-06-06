Во Франции проходит 14-я акция протеста против пенсионной реформы

Новости Франции. Во Франции началась очередная – уже 14-я – акция протеста против пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению профсоюзов, она может стать последней попыткой оказать давление на законодателей, чтобы они отменили скандальный закон. Там ожидают, что марши по всей стране могут собрать от 400 до 700 тысяч человек.

На железной дороге 6 июня не выйдет на линию каждый десятый поезд. В парижском аэропорту Орли ожидают отмены около трети всех авиарейсов. Как показал опрос, несмотря на нарушения привычной жизни, акции протеста против пенсионной реформы поддерживают почти 60 % французов.