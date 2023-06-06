Дэвис: просчет Зеленского может стоить ему жизни

Просчет украинского лидера Владимира Зеленского на предмет готовности ВСУ к контрнаступлению может привести к полному краху украинской армии, а также стоить жизни самому президенту. Такое заявление сделал подполковник армии Штатов в отставке Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

По его словам, у Киева нет оснований на что-то надеяться: не то соотношение сил. Контрнаступательные действия со стороны Украины могут обернуться для страны полнейшим крахом, но понимает ли украинский президент, что и его жизнь под угрозой, отметил Дэвис.

Ранее Global Times сообщало, что Украина оказалась в тупике в начале контрнаступательной операции. Украина находится в крайне тяжелом положении после поражения под Артемовском, масштабные потери терпит и теперь. По словам авторов публикации, помощь Запада по части вооружений не изменит ситуацию. Киев Россию не победит. Если Зеленский не покажет успехи ВСУ на поле боя, НАТО пересмотрит ставки.

Во вторник, 6 июня, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проинформировал, что Украина три дня предпринимала попытки перейти к контрнаступлению. Все попытки атак ВСУ были пресечены российскими военными. Украина понесла существенные потери.