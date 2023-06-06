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ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ

06 июня 2023 15:17
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В ночь на вторник, 6 июня, Воздушно-космические силы России осуществили групповой ракетный удар по одному из командных пунктов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, пишет РИА Новости.

В ведомстве заявили, что для поражения целей было использовано сверхточное оружие большой дальности, базирующееся на воздушных объектах. Цель удара была успешно достигнута.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил,  что за три дня было отбито множество контратак ВСУ, где украинская сторона потеряла до 3715 человек личного состава, 52 танка, 207 бронемашин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

# Международная политика

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