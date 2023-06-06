Во время учений НАТО затонул БТР Piranha 3

Бронетранспортер НАТО Piranha 3 потонул во время преодоления реки Борка. Об этом сообщил портал Defence Romania, пишет РИА Новости.

Это случилось во время проведения учений Североатлантического альянса «Saber Guardian 23» в Румынии. Как сообщает портал Defence Romania, причина случившегося пока не установлена, но не исключено, что она может быть связана как с ошибкой военнослужащего, управлявшего бронетранспортером, так и с неисправностью техники.



Крупномасштабные мультинациональные тренировки с привлечением 10 тысяч солдат из 13 стран и 1700 единиц техники стартовали 29 мая и продлятся до 9 июня.

Эти учения являются крупнейшими и наиболее сложными транснациональными мероприятиями в этом году, которые проходят на тренировочных полигонах и военных объектах в Румынии. В них принимают участие военнослужащие из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдовы, США и Нидерландов.

Учения предусматривают разнообразные тренировки, включая движение по местности, форсирование водотоков, тактические учения с огневой поддержкой и без нее, использование техники различных родов войск, прыжки с парашютом, а также действия по эвакуации и лечению раненых.