Во Франции продолжается президентская избирательная кампания. Лидирует Макрон

В их числе и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Именно он сейчас опережает своих оппонентов, имея 28 % голосов согласно соцопросу. На втором месте – кандидат от ультраправой группы Марин Ле Пен. У нее 17 %. Противостояние двух лидеров повторяет историю страны пятилетней давности. Первый тур президентских выборов назначен на 10 апреля. Если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то состоится второй тур.