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Во Франции продолжается президентская избирательная кампания. Лидирует Макрон

30 марта 2022 06:41
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Новости Франции. Во Франции продолжается президентская избирательная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пост главы пятой республики зарегистрированы 12 кандидатов.

Во Франции продолжается президентская избирательная кампания. Лидирует Макрон-1

В их числе и действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Именно он сейчас опережает своих оппонентов, имея 28 % голосов согласно соцопросу. На втором месте – кандидат от ультраправой группы Марин Ле Пен. У нее 17 %. Противостояние двух лидеров повторяет историю страны пятилетней давности. Первый тур президентских выборов назначен на 10 апреля. Если никто из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то состоится второй тур.

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Марин Ле Пен # Фотофакт

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